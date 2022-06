Acidente na Almirante Barroso deixa feridos neste sábado (11/06)

Um acidente envolvendo quatro veículos ocorreu no início da manhã deste sábado (11), na avenida Almirante Barroso, em Belém. Pessoas ficaram feridas e foram socorridas. O trânsito precisou ser parcialmente interrompido pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), para análise do local e remoção dos carros. Uma caminhonete ficou com as rodas para cima devido à colisão.

Tudo ocorreu próximo à sede da Assembleia Paraense. As causas do acidente ainda estão sendo analisadas junto a condutores e testemunhas. Pelo menos três dos veículos envolvidos são táxis, que ficam estacionados em frente ao clube.

Matéria em atualização, acompanhe!