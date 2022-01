Vídeo mostra retirada de vítima das ferragens após grave acidente entre dois veículos em Belém

Dois carros se envolveram em um grave acidente na tarde deste domingo(23), na avenida João Paulo II, nas proximidades do bairro Castanheira, em Belém. De acordo com esta testemunha que trabalha nas proximidades de onde aconteceu o acidente, o veículo de cor branca estava em alta velocidade." O carro de cor branco vinha no quem estava indo pra Ananindeua, perdeu o controle e bateu de frente com uma pick-up"

As grades de proteção que dividem a avenida ficaram destroçadas entre os dois carros, ainda de acordo com a testemunha, as partes de ferro que ficam no centro da via reduziram a velocidade do carro branco, se não fosse isso, o estrago seria bem maior.

Após o acidente, algumas pessoas tentaram ajudar, mas o motorista do veículo branco estava preso nas ferragens. "Ele estava consciente após o impacto, tanto é que tentamos tirar ele de lá, mas ele disse que estava com a perna presa, mas quando os militares do corpo de bombeiros chegaram, ele foi retirado pelo banco de trás do carro, já desacordado"

Ainda de acordo com o morador, os veículos costumam passar em alta velocidade pelo perímetro e pede mais sinalização na área. "os motoristas aqui só andam em alta velocidade. tem vezes que a gente só ouve o barulho e não consegue ver o carro passando. Tanto nessa curva quanto perto da ponte de ferro, eles só andam em alta velocidade. Um radar já ajudaria bastante a reduzir esses acidentes aqui" relatou o morador.

De acordo com vídeos que tomaram as redes sociais, é possível ver a gravidade do choque entre os carros (Divulgação)

O motorista do carro branco foi levado pelos homens do corpo de bombeiros para um hospital não informado para a equipe de reportagem. Já o motorista da Pick-up, não sofreu ferimentos graves e foi levado para a casa de parentes.

A redução integrada de O liberal segue acompanhando o caso do motorista socorrido. Acompanhe.