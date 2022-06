Acidente com caminhão de cerveja mata duas pessoas nesta sexta (10), em Belo Horizonte

Um grave acidente matou duas pessoas na noite desta sexta-feira (10), em um Anel Rodoviário de Belo Horizonte. Um caminhão desgovernado é apontado como o causador do incidente, que envolveu nove veículos e deixou mais de cinco quilômetros de congestionamento na via. Duas pessoas estão presas às ferragens e o Corpo de Bombeiros trabalha para socorrer as vítimas no local.

Segundo testemunhas, o acidente ocorreu por volta de 19h30. Quatro carretas e cinco automóveis se envolveram no acidente, provocado por um dos caminhões que ficou desgovernado. A pista onde tudo aconteceu estava lotada de latas de cerveja, que seriam carga de uma das carretas que tombaram na pista.

Um desvio foi feito pela marginal do bairro Bethânia, organizado por equipes da Policia Militar. Além deles, cinco viaturas do Corpo de Bombeiros e dois grupos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local.

