Caminhão tomba na subida de ladeira e deixa BR-230 interditada

O tombamento de um caminhão que transportava uma carga de cebolas deixou a BR-230 interditada. O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (10) em um perímetro que fica entre os municípios de Uruará e Medicilândia, no km 110. Não há registro de vítimas até o momento. Com informações do Confirma Notícia.

De acordo com informações preliminares, o caminhão teria patinado na subida de uma ladeira e acabou ficando sem controle e tombando na pista, o que ocasionou o bloqueio da estrada.

A carga de cebola ficou espalhada pela via (Redes sociais)

Uma fila imensa de veículos se formou no trecho onde a via está bloqueada. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Altamira, uma equipe já foi deslocada para o local do ocorrido.