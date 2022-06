Passageiros ficam feridos após acidente entre ônibus e caminhão na PA-275

​Passageiros de um ônibus viveram momentos de aflição, nesta segunda-feira (6), após o veículo se envolver em um acidente com um caminhão, na PA-275, entre os municípios de Eldorado do Carajás e Curionópolis, no sudeste do Pará. Há registros de feridos. As informações são do site Debate Carajás.

Os dois veículos teriam colidido e, após este momento, o ônibus saiu da pista. Conforme mostram imagens compartilhadas nas redes sociais, o veículo quase cai em uma ribanceira, o que poderia ter provocado uma tragédia no local. Os detalhes sobre o acidente não foram divulgados.

Após o susto, os passageiros do ônibus quebraram algumas janelas e saíram do interior do veículo. Não há informações sobre quantas pessoas estavam a bordo. Também não se sabe de onde o ônibus tinha saído e qual seria o destino do coletivo. Apesar do sufoco, não foram registrados maiores danos durante o ocorrido.

A Redação Integrada de O Liberal tenta contato com a empresa Boa Esperança, responsável pelo ônibus, para apurar mais informações.