Mulher morre após correr para pegar ônibus, tropeçar e ser atropelada

Uma mulher de 46 anos morreu nesta terça-feira (25) após ser atropelada por um ônibus no terminal de Guarapuava, na região central do Paraná. De acordo com a Polícia Militar, a vítima corria em direção ao veículo quando tropeçou e caiu ao lado dele.

O motorista do ônibus, um homem de 52 anos, relatou que estava saindo do terminal quando ouviu um barulho diferente e viu alguém no chão pelo retrovisor. Testemunhas que estavam no local afirmaram à polícia que a mulher "caiu embaixo da roda traseira" do veículo.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. A Polícia Civil do Paraná informou que está investigando o caso e coletou imagens para esclarecer os fatos. O motorista do ônibus também prestou esclarecimentos. A princípio, a polícia trata o caso como um acidente.