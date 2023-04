Passageira é presa portando maconha em ônibus interestadual em Santarém

A passageira de um ônibus interestadual, que tinha como destino Recife (PE), foi presa durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no km 995 da rodovia BR-163, em Santarém, oeste do Pará, na quinta-feira (13). Durante as buscas nas bagagens da mulher, natural de Manaus (AM), os agentes encontraram seis tabletes de maconha.

Na abordagem de rotina, a PRF constatou contradições na fala da passageira. Diante dos fatos, foram realizadas buscas em suas bagagens, sendo localizada a substância, que totalizou o peso de 6,2 kg. A mulher informou que estava apenas fazendo o transporte da droga e que receberia a quantia de R$ 4 mil para entregá-la na capital pernambucana.

A mulher foi presa e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Santarém, a fim de que fossem realizadas as medidas cabíveis, em tese, pelo crime de tráfico de drogas.