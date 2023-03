Polícia descobre plantação de maconha e homem tenta fugir pelo telhado

Etmond Lika, de 32 anos, foi fotografado enquanto tentava fugir pelo telhado de uma batida policial em Liverpool, no Reino Unido. Flagrado com uma plantação de maconha em casa, ele foi condenado a dois anos e quatro meses por estar envolvido na administração da "fazenda" na cidade inglesa. O fato ocorreu em fevereiro deste ano, mas a foto só foi divulgada nesta semana.

De acordo com a polícia, a invasão do local ocorreu após uma denúncia de um chaveiro que estava trocando a fechadura da porta do imóvel. Ao todo, 200 pés de maconha foram encontrados no local.

Em julgamento, Lika confessou ser o responsável pelo cultivo das plantas. Porém, segundo o promotor do caso, ele foi apenas contratado para cuidar da plantação.

Etmond teria pago 5 mil euros, cerca de R$ 27,7 mil a traficantes de pessoas para atravessar o Canal da França para a Grã-Bretanha de barco no ano passado, segundo o Tribunal de Liverpool.