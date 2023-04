Casal é preso com 10 kg de maconha escondida em isopor com camarão em Belém

Um homem e uma mulher, de nomes não revelados, foram presos, neste domingo (9), durante uma abordagem policial realizada por uma equipe da Diretoria de Polícia do Interior (DPI) da Polícia Civil do Pará, no desembarque do Terminal Hidroviário de Belém. O trabalho investigativo resultou na apreensão de 10 quilos de maconha, que estavam em posse do casal.

O entorpecente foi encontrado dentro de uma caixa isopor com camarões. Uma mulher de 19 anos, que saiu com a droga do município de Santarém, com destino a capital paraense, e o homem, de 29 anos, que a aguardava, de carro, foram autuados em flagrante.

VEJA MAIS

“Nossas equipes da Polícia Civil de Santarém nos repassaram as informações e começamos a monitorar os suspeitos. Logo pela manhã, identificamos o momento do desembarque de uma mulher carregando uma caixa de isopor. Outro nacional que aguardava a suspeita do lado de fora do terminal hidroviário, ao perceber sua chegada desceu do veículo para dar assistência e empreender fuga. Neste momento a equipe policial procedeu com a abordagem e encontrou a droga na caixa de recipiente com camarões por cima. A dupla recebeu voz de prisão e foi encaminhada para unidade policial para procedimentos”, contou o delegado Henisson Jacob, diretor da DPI.

Conforme a PC, a ação foi possível graças ao reforço de agentes feito pela Polícia Civil dentro da programação da Operação Semana Santa, coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) juntamente com os demais órgãos da Segurança Pública.

Ao todo foram apreendidos 10 quilos de maconha, dois celulares e um carro usado no crime. Os presos foram conduzidos para a sede da Seccional de São Brás, em Belém, e foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.