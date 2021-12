Homem é preso ao tentar vender bicicleta furtada, em Moju

Um homem foi preso pelo crime de furto, na manhã desta segunda-feira (27), no município de Moju, região nordeste paraense. A Polícia Militar foi acionada pela vítima que havia informado sobre sua bicicleta, avaliada em R$ 2 mil, ter sido furtada, nas proximidades do Terminal Hidroviário.

Imediatamente, a guarnição iniciou as buscas pelo suspeito, que foi localizado no exato momento em que tentava vender aquele meio de transporte, no porto da balsa, na avenida das Palmeiras, no mesmo município. As informações são do portal Moju News.

O homem se identificou para a polícia como Benedito Machado. Ele recebeu voz de prisão. O uso de monitoramento eletrônico (tornozeleira) chamou a atenção dos policiais. Após consulta no sistema de informações penitenciárias, verificou-se que o suspeito já possui passagens pela polícia. Não foram informados detalhes sobre os antecedentes criminais dele.

Benedito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Moju, onde ficou preso e à disposição da Justiça.