Morre menina que estavam em ônibus incendiado em Duque de Caxias; mãe segue internada

Morreu na noite desta quinta-feira (6) Heloíse Victoria da Silva Ribeiro, a menina de apenas quatro anos que teve 90% do corpo queimado após um ônibus ser incendiado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ela estava internada no CTI do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes com queimaduras de 2º e 3º grau pelo corpo. Larissa Silvestre da Silva, mãe da criança, também teve 90% do corpo queimado e segue internada.

O ataque ao ônibus ocorreu na quarta-feira (5). Cleber da Conceição Sirilo, de 39 anos, suspeito de ser o autor do ataque, também ficou ferido e está internado sob custódia. Ele teve 50% do corpo queimado e está em estado grave. O homem foi transferido para um hospital no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (6).

De acordo com testemunhas, o homem entrou no ônibus em que as vítimas estavam com um galão de gasolina e uma faca na mão. Em seguida, ele começou a furar o galão e jogou o combustível sobre os passageiros, ao mesmo tempo em que os ameaçava com a faca. O ataque aconteceu no bairro Jardim Vinte e Cinco de Agosto.