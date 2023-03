Pelo menos 39 pessoas morrem durante incêndio em centro de migração na fronteira entre México e EUA

Um incêndio em um centro de migração localizado no México, próximo à fronteira com os Estado Unidos, matou pelo menos 39 pessoas e deixou outras 29 feridas. De acordo com o Instituto Nacional de Migração (INM) mexicano, que administrava o espaço, todos os mortos eram homens adultos das Américas do Sul e Central - muitos eram venezuelanos, segundo informações de uma testemunha à Agência Reuters.

O centro fica localidade em Ciudad Juarez, cidade do México vizinha de El Paso, no Texas, onde migrantes que tentam entrar nos EUA tendem a ficar retidos. Bombeiros e de dezenas de ambulâncias foram mobilizados durante o incêndio, que teria iniciado um pouco antes da meia-noite e se prolongado durante a madrugada desta terça-feira (28).

VEJA MAIS

Relatório da Organização Internacional para as Migrações (OIM) aponta que 7.661 migrantes morreram ou desapareceram a caminho dos Estados Unidos, desde 2014. sendo que 988 faleceram em acidentes ou por viajar em condições subumanas.