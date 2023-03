Finlândia inicia construção de muro de 200 km na fronteira com a Rússia

A Finlândia começou na terça-feira (28), perto de Imatra, uma cidade de 26 mil habitantes no sudeste do país, o trabalho de construção de um muro de 200 km de extensão em um trecho de sua fronteira com a Rússia. Os dois países dividem a maior fronteira de toda a União Europeia, com 1.340 km, delimitada em grande parte por cercas de madeira destinadas a impedir a passagem de gado. O novo muro, que está sendo erguido na zona mais densa e arborizada da divisão entre os dois país, será de metal e terá três metros de altura, com arame farpado no topo. Câmeras de visão noturna, fontes de luz e alto-falantes vão ser instalados no setores considerados mais delicados.

De acordo com autoridades finlandesas, o objetivo é aumentar a segurança na região e impedir a entrada em massa de imigrantes russos. Houve aumento do número de cidadão do país vizinho entrando na Finlândia para escapar do recrutamento militar (pelo qual seriam forçados a lutar na guerra na Ucrânia).

O projeto-piloto de 3 km está previsto para terminar em junho. Nesta etapa, as autoridades farão um experimento para avaliar se a cerca resiste às geadas do inverno, ao peso da neve ou ao fluxo de pessoas que podem vir do leste. Outros 70 km (também no sudeste) devem ser construídos entre 2023 e 2025.

O custo total dos 200 km de muro é estimado em US$ 400 milhões (cerca de R$ 2 bilhões).