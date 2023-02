Diplomata russo agride mulher que protestava contra a guerra na Ucrânia; veja vídeo

Imagens compartilhadas nas redes sociais, neste final de semana, mostram um diplomata russo agredindo uma mulher da mesma nacionalidade, durante um protesto contra a guerra na Ucrânia. O caso aconteceu em frente ao Consulado da Rússia no Rio de Janeiro, na última sexta-feira, quando o conflito militar entre os dois países completou um ano.

A mulher colou cartazes no muro do consulado com frases contra a guerra e contra o presidente Vladimir Putin. O diplomata arrancou os cartazes e bateu nas costas da manifestante.

A agressão foi registrada por uma amiga da vítima, que também estava no local. Conforme o vídeo, logo após a agressão, um policial aborda o diplomata e o repreende. “Não tem desculpa, não. O senhor agrediu ela. Se ela quiser, pode prestar queixa na delegacia", diz o policial.

A vítima foi até a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) no Rio.