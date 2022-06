'Vamos agir de forma simétrica', afirma Vladimir Putin

Em alta

O preço do quilo do leite em pó disparou em Belém. Subiu de R$ 37 para R$ 44 para o desespero dos consumidores.

Ciclistas trafegam pela pista exclusiva dos ônibus do BRT da capital paraense e colocam as próprias vidas em risco.

"Vamos agir de forma simétrica.”

Foi o que afirmou, ontem, o presidente russo, Vladimir Putin, sobre o possível envio de soldados e armas para os territórios da Suécia e Finlândia caso os dois países ingressem na Organização do Tratado do Atlântico Norte.

Um dos documentos consultados pelos membros da Suprema Corte dos Estados Unidos para a decisão que derrubou o direito constitucional ao aborto em parte do país contou com as assinaturas de 141 juristas estrangeiros. Entre eles, está o paraense Victor Sales Pinheiro, professor da Universidade Federal do Pará (UFPA). Sales Pinheiro é católico, estudioso de filósofos como Tomás de Aquino e orientou a dissertação de mestrado intitulada “Casamento: sua natureza conjugal e relevância para o bem comum”. Defendido em 2018, o trabalho foi alvo de críticas, especialmente de ativistas dos direitos da população LGBTQIAP+ que classificaram o estudo como discriminatório. Além do paraense, outros onze brasileiros assinam o trabalho que está disponível na internet. Um dos nomes mais conhecidos é o da secretária nacional da Família, Angela Gandra Martin.

A diretoria executiva da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem) e a Universidade da Amazônia (Unama) assinarão, hoje, um termo de cooperação técnica na área da gastronomia regional. O objetivo é desenvolver atividades como cursos técnicos, de qualificação e requalificação, ministrados por professores e especialistas da instituição de ensino, vinculados ao curso de graduação em Gastronomia e em áreas de interesse comum como na execução de projetos, estudos e serviços técnicos.



Desde 2015, Belém possui o selo de “Cidade Criativa da Gastronomia” concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) se tornando referência mundial em gastronomia e passando a integrar a rede de municípios que busca desenvolvimento de maneira sustentável e de modo socialmente justo.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), adiou, ontem à noite, a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que, entre outros pontos, amplia temporariamente o Auxílio Brasil e o vale-gás e também cria um voucher a ser pago aos caminhoneiros. A proposta estava na pauta da Casa na sessão de ontem, mas, após pedido de vários senadores, Pacheco adiou a votação para hoje. Originalmente, a “PEC dos Combustíveis” previa uma compensação a Estados que desonerassem os combustíveis. Mas, diante de dúvidas sobre a efetividade da medida, o relator da PEC, senador Fernando Bezerra (MDB-PE), apresentou um substitutivo, uma nova versão do texto, que prevê um conjunto de benefícios sociais. Senadores defenderam que o relatório de Bezerra só foi apresentado na manhã de ontem e solicitaram mais tempo para analisar o parecer.

O Governo do Pará criou, ontem, uma nova conta no Twitter para postar informações de utilidade pública durante o período de vedações eleitorais. O perfil no Instagram foi fechado. Os sites oficiais e das secretarias saíram do ar. Foram mantidas apenas as áreas destinadas à divulgação de serviços como campanhas de vacinação. A mudança atende às restrições impostas pela lei eleitoral já que o governador Helder Barbalho é o pré-candidato do MDB à reeleição. As restrições legais são para impedir o uso das redes do Estado para divulgação de informações que podem configurar propaganda pessoal, ferindo a isonomia da disputa.

Será realizado hoje o ato “Belém em Defesa dos Povos da Floresta”. O evento é promovido pelo comitê do 10º Fórum Social Pan-Amazônico (Fospa) e começará às 13h, no Solar da Beira, no Ver-o-Peso. Depois, haverá cortejo com saída da “Escadinha” do cais do porto até a praça do Relógio. A expectativa dos organizadores é reunir mais de três mil pessoas. Entre os participantes está a Associação Hutukara, que congrega os povos Yanomami e Ye'kuana, da fronteira entre Brasil e Venezuela. O Fospa está marcado para o período de 28 a 31 de julho, em Belém.

Lançado ontem, o plano Safra para o próximo ano prevê R$ 6,19 bilhões para o incentivo às técnicas sustentáveis de produção agropecuária. Os recursos farão parte do programa ABC, que financia a recuperação de pastagens degradadas, a implantação de sistemas de integração lavoura-pecuária-florestas e a adoção de práticas de manejo e proteção dos recursos naturais. As taxas de juros para financiamento do programa ABC variam de 7% a 8,5% ao ano. No total, o plano Safra vai liberar R$ 340,8 bilhões para financiamento da produção agrícola nacional.

► A Marmobraz receberá, hoje, mais uma homenagem. Será durante sessão solene na Assembleia Legislativa do Pará. A empresa, que completa 50 anos, será representada pelos irmãos Iran e Isan Anijar. A homenagem foi proposta pelo deputado estadual Thiago Araújo (Cidadania).

► O Sindicato dos Oficiais de Justiça do Pará divulgou nota para lamentar o assassinato do oficial de Justiça Clayton Nazaré do Socorro Martins Mesquita, de 46 anos. O oficial de Justiça foi morto, ontem pela manhã, em Novo Repartimento, no sudeste do Pará. A Polícia Civil investiga a hipótese de tentativa de assalto.

► O município de Canaã dos Carajás move ação contra o ex-prefeito Anuar Alves da Silva e contra a ex-secretária municipal de Educação Patrícia Aparecida de Carvalho. Anuar e Patrícia são acusados de improbidade administrativa por não terem prestado contas da aplicação de R$ 146 mil de recursos federais destinados ao transporte escolar. O Ministério Público Federal se manifestou favorável à condenação dos ex-gestores.

► Em sessão na Câmara Municipal de Belém, o vereador Igor Andrade (Solidariedade) destacou os números apresentados em reportagem de O LIBERAL referentes à queda da violência na capital paraense.

► A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que cria um certificado de sustentabilidade para produtos da biodiversidade da Amazônia, protegidos por indicação geográfica, indicação de procedência ou a denominação de origem. A solicitação do certificado será voluntária. O autor da proposta foi o deputado federal Eduardo Costa (PSD-PA).