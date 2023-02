Polícia Federal autua dono de navio de carga pelo transporte irregular de imigrantes, no Pará

A Polícia Federal autuou o dono de um navio de carga pelo transporte irregular de imigrantes. A embarcação fundeou no porto alfandegado do município de Santarém, na sexta-feira (10), com três nigerianos que não tinham documentação migratória regular.

Por isso, foi aplicada multa, realizados termos de impedimento de ingresso dos imigrantes e firmado termo de compromisso com o proprietário. Ainda segundo a PF, os imigrantes teriam embarcado clandestinamente no dia 24 de janeiro, na Nigéria, e foram descobertos na pá do leme da embarcação no dia 5 de fevereiro, durante parada em Macapá, no Amapá.

Os três embarcaram quase sem comida e água até serem encontrados. Desde então passaram a receber alimentação e água da tripulação. Ao chegarem em Santarém pareciam bem de saúde, mas ainda passarão por avaliação médica.

LEIA TAMBÉM:

Navio chegou a Santarém para buscar carga de soja

Em razão da entrada condicional dos imigrantes e do que determina a Lei de migração, os responsáveis pela embarcação se comprometeram a dar segurança, alimentação, assistência médica e hospedagem aos estrangeiros.

Também devem providenciar a documentação deles e repatriá-los, com ajuda da Embaixada Nigeriana, pagando a passagem de volta de todos e arcando com os custos da escolta.

O navio chegou a Santarém para buscar carga de soja e deve seguir viagem dentro de uma semana. Já os nigerianos, partem assim que estiver regular toda a documentação e a passagem aérea.