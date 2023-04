Homem embarca em ônibus e ateia fogo no veículo; seis passageiros ficaram feridos

Um homem colocou fogo em um ônibus nesta quarta-feira (5), em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Pelo menos seis pessoas que estavam no veículo ficaram feridas e sofreram queimaduras. Uma das vítimas é uma criança de 4 anos, que está em estado gravíssimo, como informou a assessoria do município.

Outros dois passageiros, incluindo o suspeito de ser o autor do incêndio, Cléber da Conceição Sirilo, de 39 anos, também deram entrada no Hospital Moacyr do Carmo. Cléber foi preso em flagrante por uma guarnição da Polícia Civil que passava pelo local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência por volta das 11h. Informações preliminares indicam que o suspeito embarcou no coletivo, levando dois galões plásticos. Sem dizer nada, o homem colocou um capuz no rosto e usou uma faca que levava para furar os galões.

Em seguida, Cléber teria espalhado o líquido pelo chão e ateado fogo no veículo. Até o momento não se sabe a motivação para o ataque. A polícia afirma que o suspeito não seria parente e nem tinha qualquer tipo de relação com as vítimas.

Durante o tumulto, duas mulheres teriam sido pisoteadas ao tentar sair do coletivo. A assessoria de imprensa do município informou que Fernanda Moura Almeida, de 43, e Cleide Pereira Campos, de 56, foram atendidas no Hospital Adão Pereira Nunes. As duas estão lúcidas e orientadas.

Feridos

A Prefeitura de Duque de Caxias afirmou que a criança de 4 anos precisou ser entubada e transferida para o Hospital Geral Adão Pereira Nunes. Já a mãe da menina também teria sofrido queimaduras e foi medicada em um hospital particular.

Cléber teve queimaduras em 50% do corpo. O rosto e as pernas foram as principais áreas atingidas pelas chamas. Ainda de acordo com a Prefeitura de Duque de Caxias, o estado de saúde dele é grave.

