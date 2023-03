Miss morre após pular do sexto andar para fugir de incêndio em São Paulo; vídeo

A Miss Sertão Paraibano, Maya Nitão, morreu aos 26 anos após pular de um apartamento em chamas no sexto andar na zona sul de São Paulo, no sábado (25). De acordo com os relatos, o apartamento pegou fogo na manhã de sábado. Maya pulou da janela para escapar das chamas e foi levada em parada cardiorrespiratória ao Hospital das Clínicas. Seu irmão, de 23 anos, inalou fumaça e foi internado no hospital Beneficência Portuguesa - o estado de saúde dele não foi informado.

Segundo informações, os bombeiros foram acionados para a ocorrência por volta das 10h30 no bairro Itaim Bibi, zona Sul de São Paulo. Os militares trabalharam no local até cerca de 14h30. Ao todo, 13 equipes foram deslocadas para o local.

As chamas se concentraram no apartamento dos irmãos, no sexto andar do prédio, mas a fumaça espessa se espalhou para outros andares. Vídeos publicados por vizinhos nas redes sociais mostram como ficou a fachada do edifício.

A causa das chamas não foi divulgada. Segundo a polícia, o caso foi registrado como incêndio pelo 14º Distrito Policial, em Pinheiros. O velório de Maya acontecerá em João Pessoa (PB). O pai da miss, o jornalista César Nitão, informou nas redes sociais que as cerimônias fúnebres serão realizadas na capital da Paraíba. "A dor é muito grande", escreveu.