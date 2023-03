Princípio de incêndio é registrado dentro de galpão em Icoaraci

Um princípio de incêndio foi registrado na tarde desta segunda-feira (20) dentro de um galpão da Tramontina, na Estrada de Maracacuera, em Icoaraci, distrito de Belém. De acordo com a Polícia Militar (PM), o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará controlou rapidamente a situação. Não há registro de feridos.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso aos bombeiros e aguarda retorno.