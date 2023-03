Frentista ateia fogo em cliente após discussão em posto de gasolina

No último sábado (18), um frentista de um posto de gasolina incendiou um cliente após discussão. O caso aconteceu no bairro Pilarzinho, em Curitiba. Câmeras de segurança do local registraram o momento exato em que Paulo Sérgio Esperançeta joga gasolina no cliente e, segundos depois, corre para atear fogo.

A discussão teria começado após o cliente reclamar que o frentista danificou a chave do veículo na hora de abastecer. Segundo testemunhas, Paulo Sérgio teria usado um isqueiro para incendiar o rapaz, que correu em desespero. Nas imagens, é possível ver que, com a ajuda de um extintor, outro funcionário se apressa para apagar o fogo e outras pessoas se aproximam para tentar ajudar. O homem foi socorrido e levado às pressas para Hospital Evangélico Mackenzie.

A vítima é Caio Murilo Lopes, de 34 anos, que teve queimaduras de segundo e terceiro grau por várias partes do corpo, mas seu estado de saúde é considerado estável, apesar da gravidade. Logo após o ocorrido, as autoridades procuraram pelo frentista que, até o momento, encontra-se foragido.

Em nota, a defesa do posto de gasolina comunicou que Paulo Sérgio foi demitido e que estão colaborando com as investigações do caso.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)