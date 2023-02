Corpo de jogador de futebol é encontrado dentro de saco plástico em Curitiba

O corpo de um jogador de futebol foi encontrado no município de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná. De acordo com a Polícia Civil, a vítima era Alan Delon Yves Vidal Alves de 30 anos, jogador do União Vila Torres, time do futebol amador. De acordo com as investigações, ele foi morto com um tiro na cabeça.

O corpo foi encontrado por um morador na Rua Constante Moro Sobrinho, no bairro Quississana, que avistou o saco no terreno baldio. Ele suspeitou que poderia ser um corpo e chamou a polícia.