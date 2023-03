Ex-modelo tem corpo incendiado e deixado em carrinho de supermercado

A ex-modelo Aline LaÍs Lopes teve o corpo incendiado no último sábado, 25, após uma emboscada organizada por pelo menos três suspeitos, incluindo a esposa de um traficante. A vítima, de 35 anos, era dependente química e deixa um filho de 1 ano e 3 meses. O corpo da ex-modelo foi encontrado carbonizado dentro de um carrinho de supermercado abandonado em uma passarela da rodovia Raposo Tavares, em Cotia.

"Ela gostava muito do filho, mas não tinha condições psicológicas de cuidar dele. Quando ela estava boa e voltava para casa, me ajudava a dar comidinha e a dar um banho", contou Silvia, mãe da vítima, em entrevista à Record TV.

A Polícia Civil informou que a motivação do crime foi a troca de drogas por sexo de um traficante com Aline. A esposa dele descobriu como o esquema ocorria e montou uma emboscada para tirar a vida da ex-modelo, atraindo Aline para uma antiga casa de shows, conhecida como Cotia Hall. Uma travesti a pedido da mandante do crime realizou a ação. De acordo com a polícia, a vítima foi morta por enforcamento com um cadarço ou fio.

A mãe de Aline disse que a filha caçula tinha o hábito de sair todos os dias de casa e costumava retornar para tomar banho e se alimentar. A última vez que ela foi vista foi na noite de quarta-feira, 22. A ex-modelo foi vista pelos vizinhos pela região, mas Silvia inicialmente não se preocupou com o desaparecimento, já que a filha já sumiu várias vezes de casa, porém sempre voltava.

“A gente foi até o IML, e o rostinho dela não queimou. Minha filha [mais velha] entrou e reconheceu. A gente foi para a delegacia e fez a denúncia", relembrou Silvia. O caso é investigado pela Delegacia Central de Cotia.

Ainda em entrevista à Record TV, a mãe descreveu a ex-modelo como "uma menina trabalhadora e batalhadora", que sempre a ajudava nas atividades domésticas. "[Ela] infelizmente caiu nesse mundo, e eu não consegui [fazer] com que ela saísse de vez."

Silvia também afirmou que a filha consumia drogas e convivia com os suspeitos de participarem do crime e já havia relatado para a mãe alguns episódios de agressão.