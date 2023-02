Modelo é encontrada morta em refrigerador; corpo foi desmembrado e supostamente cozido

Abby Choi, uma modelo de 28 anos, foi encontrada morta após estar desaparecida por três dias. Seu corpo foi descoberto em um apartamento em Tai Po, Hong Kong, com algumas partes supostamente cozidas e guardadas em um refrigerador.

Os investigadores revelaram que o corpo de Choi foi encontrado desmembrado. No entanto, a polícia ainda não determinou se o crime foi cometido no apartamento onde ela foi encontrada ou em outro local e depois transportado para lá.

O principal suspeito do caso é o ex-marido de Choi, que está atualmente foragido e tem um mandado de prisão em seu nome. Os pais e o irmão do suspeito, que não tiveram os nomes divulgados, também foram presos por sua suposta participação no assassinato.

De acordo com a imprensa chinesa, o motivo do crime pode ter sido dinheiro, especificamente uma fortuna de R$ 66 milhões.

Choi desapareceu na terça-feira (21), dia em que deveria buscar seu filho com seu ex-marido. Sua conta no Instagram, que tem mais de 84 mil seguidores, mostra seu trabalho com marcas de moda renomadas como Vogue, L'Officiel e Louis Vuitton.