Mulher é resgatada do “tribunal do crime” em Belém; um suspeito é preso

Uma mulher foi resgatada na noite desta quarta-feira (27) de um “tribunal do crime” no bairro da Terra Firme, em Belém. A ação que resultou na liberação da vítima foi realizada pela Polícia Militar, após o recebimento de denúncias anônimas de que uma mulher estava sendo mantida refém dentro de um imóvel, onde era repetidamente agredida por quatro homens.

De acordo com informações do 37° Batalhão da PM, os agentes chegaram ao local por volta das 19h, após uma operação iniciada ao meio-dia. Ao perceberem a presença policial, três suspeitos fugiram. Um homem identificado como Thiaguinho foi preso em flagrante.

Segundo a PM, a motivação do crime estaria ligada a uma foto em que a vítima aparece ao lado de um suposto policial. O registro teria gerado revolta em integrantes de uma facção criminosa comandada remotamente por um suspeito no Rio de Janeiro. Ainda de acordo com as informações levantadas pela polícia, ele seria o responsável por declarar a sentença da vítima por meio de uma videochamada.

“A gente conseguiu localizar ela toda amarrada. Ela ia ser sentenciada por essa facção. Então, conseguimos resgatá-la dos braços do crime”, relatou o tenente Miranda, do 37° Batalhão.

A vítima foi levada para a Divisão de Homicídios, onde prestou depoimento. O suspeito preso também foi encaminhado para a mesma unidade policial, onde segue preso. A Polícia Civil continua investigando o caso e busca pelos outros envolvidos.