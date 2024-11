Denúncia anônima leva à prisão suspeito de tráfico de drogas em Belém

A Polícia Civil do Pará, por meio da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), prendeu nesta quarta-feira, 27, um homem pelo crime de tráfico de drogas, em Belém. As investigações apontaram ainda que o homem é membro de uma organização criminosa, na qual possui um cargo que o coloca como um importante fornecedor de entorpecentes na Grande Belém.

A prisão ocorreu após informações do Disque-Denúncia (181), da Secretaria de Segurança Pública do Pará (Segup), e de diligências investigativas que constataram que o suspeito estaria comercializando entorpecentes.

Após um intenso trabalho de inteligência e de campo da Polícia Civil, as equipes da Denarc tiveram acesso ao endereço e o encontraram em sua residência em posse de dois tabletes de maconha, pesando 2,057kg, balança de precisão, caderno com anotações de contabilidade, envolvendo alto valor numerário, além de materiais que remontam à logística do comércio de drogas.

VEJA MAIS

O titular da Denarc, delegado Davi Cordeiro, reforça a importante participação da população, através de denúncias anônimas, para o combate ao tráfico de drogas, bem como a diminuição de crimes.

“A Polícia Civil, com a ajuda da população, realizou importante prisão de um indivíduo que ocupa posição de destaque no tráfico de drogas na capital paraense, além de retirar de circulação uma quantidade considerável de entorpecentes. Com a prisão, surge a possibilidade de aprofundamento das investigações, visando identificar outros indivíduos, possivelmente envolvidos na rede de tráfico, ainda desconhecidos. Esse desdobramento reforça​ a importância de denúncias anônimas como ponto de partida para ações que podem desmantelar organizações criminosas mais amplas”, pontuou o delegado Davi Cordeiro.

Conforme o andamento da investigação, descobriu-se que o preso também ocupa cargo em organização criminosa, na função específica que remete ao tráfico de drogas, sendo considerado um fornecedor de expressão em Belém e na Região Metropolitana. O homem foi encaminhado ao Sistema Penitenciário e está à disposição da Justiça.