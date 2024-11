Homem é preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma no Marajó

Um homem foi preso suspeito de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma na última sexta-feira no município de Soure, no Arquipélago do Marajó. O homem conhecido pela alcunha "Cara de Caveira" foi preso por policiais do 8º Batalhão de Polícia Militar, em Soure, no Arquipélago do Marajó.

A Polícia Civil informou que o suspeito foi apresentado pela Polícia Militar à delegacia de Soure, onde foi preso em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. O homem está à disposição da Justiça e o caso segue em investigação.

De acordo com informações do portal Marajó Notícias, uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento na ocupação Bom Futuro, quando os policiais receberam informações da população que dois homens estariam escondidos em uma área de mata, na Sexta Rua.

Os policiais foram ao local e viram apenas um dos suspeitos, que estava com uma mochila. Ele se identificou como da Pratinha II, em Belém, e informou que estava na cidade a trabalho.

Durante a abordagem, foram encontradas duas munições intactas de calibre ponto 38 no bolso e dentro de mochila, um revólver calibre 38 com mais cinco munições intactas, aproximadamente 33 gramas de maconha, e um celular.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Soure, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis