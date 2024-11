Homem é preso suspeito de roubar chácara e tráfico de drogas em Marabá

Luiz Fernando Conceição Teixeira, conhecido como “TL”, foi preso na segunda-feira (18), na rua Zacarias Assunção, bairro São Félix I, em Marabá, Pará. A prisão preventiva foi realizada por policiais civis da Unidade Integrada de Segurança Pública (UISP) de São Félix, com apoio de militares do 14º Posto Policial Destacado (PPD). O homem é suspeito de ser o mentor de um assalto ocorrido em uma chácara da região, no dia 6 de junho deste ano.

Segundo as investigações, após o crime, “TL” fugiu para o estado de Santa Catarina e depois para São Paulo. No entanto, ele retornou para Marabá há cerca de duas semanas, onde foi localizado e preso. Com essa prisão, todos os envolvidos no roubo foram iden​tificados e detidos pelas autoridades.

Além da suspeita de assalto, Luiz Fernando foi flagrado no momento da prisão “dolando” pedras de crack para a venda. Ao todo, os policiais apreenderam 57 petecas e uma pedra maior da mesma droga. Por conta disso, ele foi autuado em flagrante por tráfico de entorpecentes, acumulando mais uma acusação contra ele. A Polícia segue investigando os crimes.