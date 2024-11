Condenado por estupro em São Paulo, homem é preso em Icoaraci

Gilberto Antônio da Silva, de 56 anos, condenado pelo crime de estupro no estado de São Paulo, foi preso na terça-feira (26), no distrito de Icoaraci, em Belém. A operação que resultou na captura do criminoso foi conduzida pela Superintendência da Região Metropolitana, em conjunto com as Delegacias de Campinas, Delegacia de Homicídios da Região Metropolitana e a equipe operacional da Seccional de Icoaraci.

O crime ocorreu na cidade de Campinas (SP) e resultou na condenação de Gilberto, que teve mandado de prisão expedido pela 4ª Vara Criminal daquele município. Para escapar da justiça, o acusado fugiu para o estado do Pará, onde permaneceu escondido por anos no interior e, mais recentemente, estava residindo no distrito de Icoaraci, segundo a polícia.

Após investigações detalhadas, as equipes policiais localizaram o foragido e realizaram a prisão dele.

O homem foi conduzido a uma unidade policial da Superintendência da Região Metropolitana para as formalidades legais e, em seguida, transferido ao sistema penal para cumprimento de sua pena.