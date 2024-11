​PC cumpre mandado de busca e apreensão em investigação sobre supostos ataques a escolas no Pará

A Polícia Civil do Pará realizou, na manhã desta quarta-feira (27/11), uma operação em Marabá, no sudeste do estado, que resultou na apreensão de armas e celulares em uma residência. A ação foi motivada por denúncias de um suposto plano de ataques a escolas da cidade, recebidas no último dia 21/11.

Conduzida pela Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA) e pelo Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Marabá, a operação cumpriu um mandado de busca e apree​nsão expedido pela 1ª Vara Criminal do município. Durante a diligência, foram apreendidos quatro aparelhos celulares, uma espingarda e outra arma de fogo, que passarão por perícia técnica.

A polícia informou que a análise dos mater​iais apreendidos será importante para confirmar ou descartar as suspeitas que deram início às investigações. Informações sobre possíveis suspeitos não foram divulgadas, possivelmente em razão do envolvimento de menores de idade na situação.

“A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA) com apoio do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Marabá, informa que deflagrou uma operação para cumprimento de mandado de busca e apreensão. Foram apreendidos 4 celulares e 2 armas de fogo, que passarão por perícia. Equipes trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime”, comunicou a PC em nota enviada à reportagem.