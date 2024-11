Adultos são presos e adolescentes apreendidos por furto de carga avaliada em R$ 50 mil em Marabá

Quatro adultos, identificados como Charles de Souza Silva, Witalo Felipe Souza Gomes, Cristiano Ronaldo Souza Santos e Luana Lima Chaves, foram presos, e dois adolescentes apreendidos por suspeita de envolvimento no furto de uma carga de roupas avaliada em R$ 50 mil. O caso foi registrado na manhã de sábado (16) no bairro Liberdade, em Marabá, e a carga foi recuperada horas após a ocorrência.

O furto aconteceu quando a vítima, uma revendedora de roupas, estacionou seu veículo em frente a uma loja de informática. Aproveitando o momento, os suspeitos subtraíram 138 peças de roupas da carroceria do carro. Equipes do 34º Batalhão de Polícia Militar (34º BPM) foram comunicadas do fato e deram início às diligências para localizar a carga e os responsáveis pelo furto.

De imediato, os policiais conseguiram identificar o suspeito Charles, conhecido como “Escobar”. Ele foi localizado na avenida 31 de Março e, segundo a polícia, ele aparece em um vídeo furtando as roupas do veículo. Na residência de Charles, foram encontradas diversas peças de roupa, que foram reconhecidas pela vítima.

As diligências levaram a políci​a a outros suspeitos. Na casa de Witalo, na travessa Planalto, foram localizadas três peças de roupas. Já na residência de Cristiano, na avenida Itacaiúnas, foram apreendidas oito peças. Por fim, na casa de Luana, na avenida Brasil, duas sacolas contendo várias peças foram encontradas.

Os dois adolescentes também foram identificados nas imagens do crime e localizados posteriormente. Todos os envolvidos, incluindo os menores, foram apresentados à Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi formalizada. A carga foi completamente recuperada e devolvida à vítima.