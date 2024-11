Duplo homicídio é registrado em Marabá durante a madrugada

Um homem e uma mulher foram mortos, por volta das 3h30, na madrugada deste domingo (17), na Rua 11, no bairro Vale do Itacaiunas, em Marabá, sudeste do Pará. O duplo homicídio foi registrado em uma residência. Segundo informações preliminares, a mulher era conhecida como Adriana Soares, apelidada de “Loira do Tráfico”, e possuía histórico criminal.

Equipes do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para realizar a perícia no local. Após os trabalhos técnicos, os corpos foram removidos e encaminhados para exames detalhados.

De acordo com informações da polícia, Adriana Soares havia sido condenada por tráfico de drogas. Apesar da condenação, ela estava em liberdade no momento do crime. Outras informações indicam que tanto Adriana quanto o homem assassinado tinham possíveis vínculos com atividades ilícitas, o que pode ajudar a direcionar as investigações.

De acordo com o Portal Debate, a Polícia Civil iniciou as investigações para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar possíveis suspeitos. Não se descarta a hipótese de que o caso esteja relacionado ao envolvimento das vítimas no mundo do crime.