Mulher é presa por aplicar 'golpe do achadinho'; entenda

Uma mulher de 36 anos, que não teve a identidade divulgada, foi presa na última quarta-feira, 5, em Icoaraci, por aplicar o 'golpe do achadinho'. De acordo com a Polícia Civil do Pará (PCPA), a criminosa costumava deixar quantias de dinheiro, documentos ou até outros objetos caírem no chão propositalmente para que a vítima visse e tentasse alertá-la. Com o pretexto de oferecer uma recompensa, a suspeita, então, aplicava o golpe.

Segundo o delegado Jivago Ferreira, diretor da Seccional de Icoaraci, a mulher foi autuada por furto mediante fraude e associação criminosa, após várias pessoas procurarem a delegacia de polícia para registrar boletins de ocorrências relatando casos semelhantes.

“Durante as investigações conseguimos identificar que a suspeita agiu em vários bairros de Belém e região metropolitana. No distrito de Icoaraci, uma pessoa que havia sacado valores percebeu que a investigada deixou uma pasta com documentos cair próximo a porta da agência bancária onde estava. Agindo de boa fé e sem saber da índole da golpista, a vítima a procurou e devolveu a pasta. Diante da situação, a criminosa agradeceu o bom gesto e ofereceu recompensa, convidando a vítima para local incerto, onde teve seus objetos furtados”, detalhou o delegado.

Confira dicas da PCPA para se prevenir contra o golpe do achadinho:

Não acreditem em recompensas ou gratificações prometidas por desconhecidos;

Tomar cuidado com desconhecidos que tentam distraí-los;

Idosos devem evitar ir a bancos sozinhos;

Se forem sozinhos, que só aceitem ajuda de funcionários da instituição financeira em questão, devidamente credenciados, uma vez que criminosos podem oferecer ajuda para se aproveitar dos clientes.