Tentativa de feminicídio: empresário atira na esposa e se mata em Parauapebas

Um caso de tentativa de feminicídio foi registrado na madrugada desta quinta-feira (6), no bairro Parque dos Carajás, em Parauapebas, sudeste do Pará. Segundo a polícia, Odete Campos Felix foi baleada pelo próprio marido, Westony Freitas de Mendonça, que se matou em seguida. Ambos são empresários e donos de um restaurante conhecido na região. Os dois não tiveram a idade revelada. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

O crime ocorreu na residência do casal, por volta de 00h30. A Polícia Militar se dirigiu até o local após ter recebido a denúncia de que Westony teria matado a esposa e depois se matado. Ao chegar na Rua Apiaka, onde fica o imóvel do casal, a PM constatou que Westony atirou na companheira e depois se matou.

Odete, ao contrário do que havia sido repassado às autoridades, foi localizada com vida. A polícia solicitou apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) para que a mulher fosse socorrida. A vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal de Parauapebas. Até o momento, o estado de saúde dela não foi revelado.

As polícias Civil (PC) e Científica (PCEPA) foram acionadas para o caso. Na cena do crime, um revólver foi apreendido. Em nota, a PC disse que equipes da Delegacia da Mulher de Parauapebas investigam o caso. “A vítima da tentativa de feminicídio foi encaminhada para o hospital. A morte de Westony Freitas de Mendonça, registrada como suicídio, também é investigada. Perícias foram solicitadas”, comunicou a instituição policial.

Ajuda do CVV

Quem estiver se sentindo só, sufocado e com vontade de compartilhar sobre as dores da alma, pode ligar a qualquer hora para 188, a ligação não tem custos. Também pode se comunicar por chat, e-mail e pessoalmente. Além dos atendimentos, o Centro de Valorização da Vida (CVV) desenvolve, em todo o país, outras atividades relacionadas à prevenção do suicídio, com ações abertas à comunidade que estimulam o autoconhecimento e a melhor convivência em grupo e consigo mesmo.