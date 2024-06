Uma das adolescentes que desapareceram no Ver-o-Rio é encontrada, afirma a Polícia

Uma das três adolescentes que desapareceram no último domingo, 2, no complexo Ver-o-Rio, em Belém, foi encontrada. A informação foi divulgada pela Polícia Civil do Pará (PC) nesta quinta-feira, 6, com a confirmação de que a jovem encontrada tem 17 anos, entretanto, não foi divulgado onde ela foi localizada nem as circunstâncias em que foi encontrada. As outras duas, de 13 anos, seguem desaparecidas e são procuradas pelo órgão. Outra informação nova divulgada pela PC, nesta quinta, é que as adolescentes estavam participando de um passeio juntas nesse ponto turístico no dia do desaparecimento.

VEJA MAIS

A Polícia Civil informa que o caso aconteceu "após ela e outras duas jovens fugirem de um passeio monitorado no Ver-o-Rio. As outras duas desaparecidas continuam sendo procuradas pela polícia". Em nota, a PC reforçou o serviço para auxiliar na busca das demais adolescentes: "Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas para o disque-denuncia 181, o sigilo é garantido".

A Fundação Papa João XXIII (Funpapa), que desenvolve assistência social pública às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade, também divulgou uma nota na manhã desta quinta-feira, reforçando que as adolescentes "estavam acolhidas em um espaço de acolhimento específico para meninas de 12 a 18 anos, mas haviam fugido do local".

Até agora, nem a Polícia Civil, nem a Funpapa, detalharam de que forma as adolescentes desapareceram, nem explicaram se elas têm algum vínculo familiar. A informação divulgada pelo Serviço de Identificação e Localização de Crianças e Adolescentes Desaparecidos (Silcade) apenas diz que elas foram vistas pela última vez no complexo do Ver-o-Rio no último domingo.