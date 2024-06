adolescentes desaparecidas fugiram de abrigo em belém

As três adolescentes, duas de 13 anos e outra de 17, vistas pela última vez no domingo (2), no Complexo Ver-o-Rio, no bairro do Umarizal, em Belém, fugiram de um espaço de acolhimento da Prefeitura de Belém. Apesar de não explicar como a fuga aconteceu, a Fundação Papa João XXIII (Funpapa) disse que, após a evasão das jovens, “foram realizados todos os procedimentos necessários, comunicando ao sistema de justiça e aos órgãos de segurança pública”. Anteriormente, a procura pelas jovens havia sido divulgada pela Polícia Civil informando a idade, o nome de cada uma e a localização onde tinham desaparecido. No entanto, a publicação de ajuda nas buscas foi apagada.

A Funpapa, em nota, além de mencionar a evasão, comunicou, na tarde desta quarta-feira (5), que "lamenta o desaparecimento das adolescentes e informa que todas as providências foram tomadas, de acordo com o protocolo de atendimento do serviço de acolhimento institucional para criança e adolescente".

A redação integrada de O Liberal procurou a PC para dar mais esclarecimentos sobre o episódio e foi informada que "o caso é investigado sob sigilo pelo Serviço de Identificação e Localização de Crianças e Adolescentes Desaparecidos (Silcade)". Informações que auxiliem nas buscas pelas adolescentes podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, número 181. O sigilo é garantido.

Imagens do complexo sendo analisadas

O Ver-o-Rio possui quatro câmeras de 360 graus, que funcionam 24h, segundo a Guarda Municipal de Belém (GMB). As imagens do circuito estão sendo analisadas pelo Sistema Integrado de Videomonitoramento (SIM), da GMB, para verificar se as adolescentes aparecem nas gravações. O espaço, localizado na avenida Marechal Hermes, também recebe rondas periódicas pela GMB.

A Guarda Municipal informou, ainda na tarde desta quarta (5), que as imagens do circuito em questão "ainda não foram solicitadas pela Polícia Civil", mas que, mesmo assim, estavam sendo analisadas pelo SIM. "Se forem detectadas imagens das adolescentes no local serão disponibilizadas à Polícia Civil”, disse a GMB, também em nota.

Confira a nota da Funpapa na íntegra

"A Fundação Papa João XXIII (Funpapa) lamenta o desaparecimento das adolescentes e informa que todas as providências foram tomadas, de acordo com o protocolo de atendimento do serviço de acolhimento institucional para criança e adolescente. Após a evasão das adolescentes foram realizados todos os procedimentos necessários, comunicando ao sistema de justiça e aos órgãos de segurança pública, que já iniciaram a divulgação, investigação e busca das adolescentes. A Funpapa informa, ainda, que segue em contato direto com a delegacia responsável pelo caso neste momento".