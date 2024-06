Homem é assassinado com tiros na cabeça e irmão baleado em São Miguel do Guamá

Dois homens invadiram uma casa e mataram Paulo Victor Gomes de Sousa, de idade não revelada, com vários tiros na cabeça, na madrugada desta quinta-feira (6), dentro de casa, no bairro Perpétuo Socorro, em São Miguel do Guamá, no nordeste do Pará. Durante o crime, Antônio Carlos Gomes de Souza, irmão da vítima, foi alvejado na perna. A motivação do homicídio e a identidade dos suspeitos são desconhecidas. A Polícia Civil informa que equipes da delegacia de São Miguel do Guamá trabalham para identificar e localizar os envolvidos no homicídio e na tentativa de homicídio. "Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações".

Por volta de 1h05, uma guarnição do 42º Batalhão de Polícia Militar (42º BPM) realizava rondas quando Lauany Vitória Barata Nunes, esposa de Paulo, informou que o companheiro e o cunhado tinham sido baleados dentro da casa dela.

A PM se dirigiu até a casa da mulher, que fica na rua Arquimedes Ataídes, e encontrou Paulo morto. Antônio, que tinha sido baleado, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) ao Hospital Municipal de São Miguel do Guamá. Depois ele precisou ser transferido ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, na Grande Belém. O estado de saúde dele não foi revelado.

A PM isolou a cena do crime até a chegada da Polícia Civil. Segundo as autoridades, as duas vítimas não têm antecedentes criminais. Nenhum suspeito de envolvimento no crime foi preso até o momento. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.