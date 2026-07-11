Mulher é espancada pelo companheiro em bar de Moju; agressor foge
Vítima levou socos, chutes e quase foi atingida por uma garrafa de vidro; Polícia Militar realiza buscas pelo suspeito
Uma mulher foi violentamente agredida pelo companheiro dentro de um bar na comunidade São Sebastião, em Moju, no nordeste do Pará.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o homem, identificado como David Pinheiro Portilho, desfere socos e chutes contra a vítima. Após ela cair no chão, o agressor ainda tenta atingir a mulher com uma garrafa de vidro.
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O vídeo também mostra que o estabelecimento estava cheio no momento da agressão. Diversas pessoas acompanharam a situação, mas a vítima só recebeu ajuda após já estar caída no chão. O suspeito fugiu do local e é procurado Polícia Militar.
Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado como lesão corporal no contexto de violência doméstica e está sendo investigado pela Delegacia de Moju. A vítima solicitou medidas protetivas de urgência.
Informações que ajudem a localizar o suspeito podem ser repassadas pelo número 181, com garantia de sigilo.
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