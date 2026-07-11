Mulher é espancada pelo companheiro em bar de Moju; agressor foge

Uma mulher foi violentamente agredida pelo companheiro dentro de um bar na comunidade São Sebastião, em Moju, no nordeste do Pará.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o homem, identificado como David Pinheiro Portilho, desfere socos e chutes contra a vítima. Após ela cair no chão, o agressor ainda tenta atingir a mulher com uma garrafa de vidro.

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O vídeo também mostra que o estabelecimento estava cheio no momento da agressão. Diversas pessoas acompanharam a situação, mas a vítima só recebeu ajuda após já estar caída no chão. O suspeito fugiu do local e é procurado Polícia Militar.

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado como lesão corporal no contexto de violência doméstica e está sendo investigado pela Delegacia de Moju. A vítima solicitou medidas protetivas de urgência.

Informações que ajudem a localizar o suspeito podem ser repassadas pelo número 181, com garantia de sigilo.