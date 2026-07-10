Pai que chutou filha de 3 anos no Paraná é suspeito de ter agredido o enteado, de 5 anos

O homem que agrediu a filha de três anos com um chute no rosto em Francisco Beltrão, no Paraná, também é suspeito de cometer violências físicas contra o enteado, um menino de cinco anos, informou nesta quinta-feira, 9, um dos delegados responsáveis pelo caso, Ricardo Moraes.

Segundo Moraes, as agressões teriam ocorrido algumas semanas antes do chute na criança mais nova, que foi gravado por uma câmera de segurança na rua em que andavam. A suspeita é de que o menino tenha sido atingido no rosto com um cinto ou um pedaço de madeira e o garoto ainda teria algumas marcas, cujas provas foram incluídas no inquérito.

A reportagem não localizou a defesa do pai, que não teve a identidade revelada.

"Há indícios de que aquela agressão não foi a única e também não só contra a menina. O outro menino, que seria enteado dele, também já teria sofrido algumas agressões pretéritas. Todo esse contexto foi levado ao conhecimento do Ministério Público e do Poder Judiciário, que expediu o mandado de prisão", afirmou o delegado Ricardo Moraes em entrevista coletiva.

A prisão preventiva foi solicitada diante da impossibilidade de ser detido em flagrante - a agressão à garota ocorreu no domingo, 5.

Conforme apurado pelo Estadão, com a repercussão das imagens, a mãe da menina teria registrado boletim de ocorrência contra o pai.

As imagens mostram que o homem caminhava com as crianças quando se vira para trás e desfere um chute na altura do rosto da menina, que cai no chão. Uma testemunha tenta intervir, mas o pai parece ir embora com as crianças.

A Polícia Civil do Paraná, por meio da 19ª Subdivisão Policial de Francisco Beltrão e da Delegacia da Mulher da cidade, instaurou inquérito policial para apurar a ocorrência.

"Em um primeiro momento, a maior preocupação (da polícia) foi pelo bem-estar da criança", disse Anderson Andrei Grosso, outro delegado que trabalha no caso. Segundo ele, além do pai, outros familiares já foram ouvidos, incluindo a mãe da menina. Grosso também pediu que novas testemunhas procurem a polícia.

O delegado afirma que foi formalizado um pedido de medida protetiva de urgência para as crianças e para a mãe. O Conselho Tutelar também foi acionado.

À Radio Massa/SBT, o homem que aparece no vídeo após ter testemunhado a ação afirmou que o pai aparentava estar alterado e com os olhos inchados. Ele disse que se afastou após ser ameaçado ao tentar intervir.

Em nota, a Polícia Civil do Paraná afirmou que segue com diligências, incluindo a oitiva de novas testemunhas, e busca mais imagens de câmeras de videomonitoramento de todo o trajeto percorrido pelo homem e as crianças.