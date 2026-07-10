Ex-detento é morto com quatro tiros em bar de Rondon do Pará

Um ex-detento foi assassinado a tiros enquanto consumia bebida alcoólica na noite de quinta-feira (09), na rua Castelo Branco, no bairro Jardelândia, em Rondon do Pará. A vítima foi identificada como Henrique Santos Malaquias, de 23 anos. A vítima foi alvejada com quatro tiros dentro do bar, onde consumia bebida alcoólica desde a tarde.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o autor dos tiros contra Henrique estaria vestido com uma camiseta branca, calça jeans e um boné cinza. Testemunhas detalharam aos policiais que o criminoso agiu friamente, entrando no estabelecimento, observando a vítima por alguns instantes e, em seguida, efetuou os disparos.

De acordo com o portal Correio de Carajás, Henrique seria conhecido por envolvimento com o tráfico de drogas e por roubos, além de ter deixado recentemente o sistema prisional. Pacotes com entorpecentes foram encontrados próximos ao corpo da vítima.

Câmeras de segurança do estabelecimento registraram a ação criminosa e o vídeo foi entregue às autoridades. A polícia investiga o nome do possível autor do homicídio, que será investigado. Com as informações, equipes realizaram buscas na tentativa de localizar o responsável pelo assassinato, porém ninguém foi preso.

A Polícia Civil (PC) foi acionada e o local foi preservado para o trabalho da Polícia Científica do Estado do Pará (PCI-PA), responsável pela perícia e remoção do corpo. O caso é investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Rondon do Pará.