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Polícia

Corpo de adolescente que morreu após descarga elétrica no Parque da Cidade é sepultado em Belém

O jovem morreu após sofrer uma descarga elétrica na pista de skate do Parque da Cidade, na noite da última quarta-feira (8)

O Liberal

Foi sepultado na manhã desta sexta-feira (10), em um cemitério localizado no bairro do Tapanã, em Belém, o corpo do adolescente Kelvin Riquelme Paixão da Rocha, de 16 anos. O jovem morreu após sofrer uma descarga elétrica na pista de skate do Parque da Cidade, na noite da última quarta-feira (8).

Segundo familiares, Kelvin havia passado a tarde jogando futebol com amigos no parque e, no momento em que deixava o local para voltar para casa, atravessou a área da pista de skate, onde recebeu a descarga elétrica. Os outros adolescentes que estavam com ele não ficaram feridos.

De acordo com a irmã da vítima, Jhullyelen da Rocha, os amigos correram para pedir ajuda aos seguranças após o choque e, posteriormente, foram eles próprios que comunicaram a família sobre o ocorrido.

Nas redes sociais, vídeos gravados logo após o acidente mostram o adolescente desacordado próximo à pista de skate conhecida como bowl. Em uma das gravações, pessoas que estavam no local afirmam que o grupo não utilizava a pista para andar de skate no momento do acidente, mas estava nas proximidades durante a chuva. Até o momento, porém, não há confirmação oficial sobre a dinâmica exata do ocorrido.

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