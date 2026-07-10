PRF cumpre mandado de prisão por tráfico de drogas na BR-163, em Santarém

Na tarde desta quinta-feira (9), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) cumpriu um mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas. A ação ocorreu durante uma fiscalização rotineira no quilômetro 995 da BR-163, em Santarém, no oeste paraense.

Por volta das 15h50, os agentes abordaram um ônibus de transporte interestadual de passageiros. Ao realizarem as consultas de rotina nos sistemas da PRF e no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), os policiais constataram que uma das passageiras possuía uma ordem de prisão em aberto, emitida pela Vara de Execução Penal de Santarém, do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA).

Após ser informada sobre a ordem judicial, a mulher foi detida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Santarém para os procedimentos cabíveis.