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Guarda Municipal de Moju é preso suspeito de participação em duplo homicídio

Nas diligências, os policiais apreenderam armas institucionais, aparelhos celulares e porções de maconha

O Liberal
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Guarda Municipal de Moju é preso suspeito de participação em duplo homicídio. (Divulgação | PC)

Um agente da Guarda Municipal de Moju foi preso pela Polícia Civil do Pará durante a Operação Falsa Guarda, deflagrada na última segunda-feira (6), por suspeita de participação no duplo homicídio que vitimou Bruno Silva de Assis e Eduardo Ferreira da Silva. Um segundo investigado, que também integra a corporação, continua foragido.

O crime ocorreu no dia 25 de abril, na PA-481, em Moju. De acordo com as investigações, as vítimas foram abordadas por homens armados e encapuzados e levadas até uma área de piçarreira, no Ramal do Gudu, zona rural de Abaetetuba, onde foram executadas com tiros na nuca.

Segundo a Polícia Civil, o assassinato foi premeditado. As investigações apontam que Bruno Silva de Assis seria o alvo principal da ação criminosa, enquanto Eduardo Ferreira da Silva teria sido morto por estar acompanhado dele no momento da abordagem.

A principal linha investigativa indica que o crime estaria relacionado à prática de agiotagem e à cobrança de empréstimos a juros. Conforme a polícia, Bruno atuava na cobrança de empréstimos para um cidadão colombiano na Feira do Peixe de Abaetetuba, o que teria motivado a execução.

A Operação Falsa Guarda foi realizada pela Delegacia de Homicídios de Abaetetuba, com apoio do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) e das Delegacias de Abaetetuba e Vila dos Cabanos. Durante a ação, foi cumprido um mandado de prisão preventiva e um de busca e apreensão contra um dos investigados.

Nas diligências, os policiais apreenderam armas institucionais, aparelhos celulares e porções de maconha. Todo o material será submetido à perícia para auxiliar no andamento das investigações.

A Polícia Civil segue realizando buscas para localizar o segundo guarda municipal investigado e apura a possível participação de outras pessoas no crime.

Prefeitura de Moju instaura processo administrativo

Em nota, a Prefeitura de Moju informou que tomou conhecimento da decisão judicial envolvendo os dois integrantes da Guarda Municipal e afirmou que está colaborando com as investigações, fornecendo as informações e o suporte necessários para contribuir com o esclarecimento dos fatos.

A administração municipal também informou que instaurou um procedimento administrativo disciplinar para apurar a conduta dos guardas investigados, em conformidade com a legislação vigente e respeitando o devido processo legal.

Denúncias

A Polícia Civil solicita que informações que possam contribuir para a localização do segundo suspeito sejam repassadas, de forma anônima, pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo canal Iara, via WhatsApp, no número (91) 3210-0181. O sigilo é garantido.

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