Mulher é atacada com golpes de terçado pelo ex-companheiro em Monte Alegre; suspeito está foragido

Uma mulher foi vítima de uma tentativa de feminicídio na madrugada desta sexta-feira (10), em Monte Alegre, no oeste do Pará. De acordo com informações preliminares, ela foi atacada pelo ex-companheiro, que não aceitava o fim do relacionamento.

Segundo relatos, o casal estava separado havia cerca de um ano e tem um filho de três anos, que completará quatro anos no próximo dia 28 de agosto.

O crime ocorreu por volta das 2h, quando o suspeito teria invadido a residência da vítima e desferido diversos golpes de terçado. A mulher sofreu ferimentos graves, inclusive uma lesão que quase amputou um dos braços e outra que atingiu o joelho.

Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Monte Alegre, onde permanece internada.

Após o ataque, o suspeito fugiu. Conforme informações repassadas a familiares, ele teria seguido em direção a Santarém, passando pela comunidade do Pacoval por volta das 4h. Ainda segundo os relatos, o homem não estaria portando documentos.

Equipes policiais realizam buscas para localizar o suspeito. O caso é investigado pela Polícia Civil.