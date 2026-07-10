Homem é atingido com tábua de cortar carne durante briga com a esposa no Pará

Uma discussão entre um casal terminou com um homem ferido na cabeça na noite desta quinta-feira (9), na avenida Jasmin, em Santarém, no oeste do Pará.

De acordo com informações confirmadas pelo sargento Campos, do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) à imprensa local, a confusão começou depois que o homem chegou em casa embriagado. Segundo a PM, ele tentou consertar a antena da televisão da kitinete onde o casal mora, mas acabou quebrando o aparelho.

Irritada com o prejuízo, a esposa teria atingido o companheiro na cabeça com uma tábua de madeira utilizada para cortar carne.

Vizinhos acionaram a Polícia Militar para conter a briga. No entanto, após a chegada da equipe, o casal informou que não tinha interesse em registrar boletim de ocorrência nem em adotar medidas legais.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros ao homem ainda na calçada da residência. Segundo os socorristas, o ferimento na cabeça foi superficial. A vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal (PSM) apenas para a limpeza do corte e realização de curativo.