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Polícia

Idoso fica ferido após colisão entre motocicletas em Itaituba, no sudoeste do Pará

Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos na perna e no pé

O Liberal
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Idoso ficou ferido após a colisão entre duas motocicletas na noite da última quinta-feira (09), em Itaituba. (Reprodução Redes Sociais)

Uma colisão entre duas motocicletas resultou em um idoso ferido na noite da última quinta-feira (09), em Itaituba, no sudoeste do Pará. A vítima identificada como Lindomar José Rodrigues, de 65 anos, ficou ferido na perna e no pé. Ele foi atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

O acidente ocorreu no cruzamento da 13ª Rua com a Travessa 13 de Maio, de Itaituba. De acordo com as informações, Lindomar apresentava um corte na região da tíbia, abaixo do joelho, além de um ferimento na sola do pé direito, próximo aos dedos.

De acordo com o portal Giro Portal, após receber os primeiros socorros no local, o idoso foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itaituba, para avaliação médica. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da vítima, nem sobre a existência de outros feridos, ou as circunstâncias que provocaram a colisão. 

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