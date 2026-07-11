Ossada humana é encontrada na zona rural de Ipixuna do Pará

Em contraste com a alegria e diversão nas áreas de praia do Estado do Pará, nesta temporada de férias escolares de julho, uma ossada humana acaba de ser encontrada, neste sábado (11), na zona rural do município de Ipixuna do Pará, no nordeste paraense. A descoberta na Comunidade Balalaica, nesta tarde, chocou moradores da região.

Segundo informações preliminares, foi encontrada uma camisa azul perto dos restos mortais. Esse objeto poderá ser útil no trabalho de identificação da vítima.

Até o momento, não há informações acerca da identidade da vítima nem sobre as circunstâncias desse óbito.

Exames

Essa ossada deverá ser encaminhada à base da Polícia Científica do Pará, no município de Paragominas. Nessa unidade, serão realizados os procedimentos periciais relacionados a essa ocorrência. A partir desses exames, a Polícia poderá obter informações mais precisas que possam contribuir para se chegar à identidade da vitima e como seu a morta dessa pessoa.

Tão logo a ossada humana foi encontrada, a Polícia Civil foi acionada e deverá investigar o caso. A partir da informações levantadas no local onde o material foi encontrado, os policiais passarão a atuar na busca de novos dados sobre o caso.

A Reportagem do Grupo Liberal segue levantando informações acerca dessa ocorrência.