Colisão entre carro e carreta deixa um morto na BR-010, em Ipixuna do Pará

Um acidente de trânsito na rodovia BR-010, no município de Ipixuna do Pará, no nordeste do Estado do Pará, neste sábado (11), resultou na morte de Leandro Carneiro Fonseca. Ele tinha 45 anos e conduzia um carro de passeio nessa via pública, que colidiu com uma carreta. Leandro faleceu no próprio local da colisão -- o corpo dele ficou, inclusive, preso nas ferragens do veículo.

Bombeiros, policiais rodoviários federais e policiais civis compareceram ao local do acidente. Eles atuaram, inclusive, na retirada do corpo da vítima.

A Polícia Civil levanta informações sobre as circunstâncias, causas e o detalhamento da dinâmica desse acidente. Essa ação envolve basicamente policiais da Delegacia de Ipixuna do Pará.