Condutora de carreta que morreu em acidente na sexta (10), em Itaituba, é identificada

Gisele Lira de Sousa era a motorista de carreta que morreu em virtude de grave acidente ocorrido na tarde de sexta-feira (10), no km 1127 da rodovia BR-230, a Transamazônica, envolvendo dois veículos desse tipo e um táxi. Esse acidente se deu na entrada da Transportuária, no distrito de Miritituba, no município de Itaituba, na região sudoeste do Estado do Pará. Além do falecimento de Gisele, outras três pessoas ficaram feridas.

De acordo com as primeiras informações, Gisele Sousa teria perdido o controle da direção da carreta, e o veículo colidiu inicialmente com a traseira de um táxi. Como efeito dessa colisão, o veículo de passeio foi arrastado para fora da pista. Na sequência, a carreta chocou-se contra a traseira do último semirreboque de outra carreta, um veículo de nove eixos que seguia à frente. A condutora não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Uma motorista e dois passageiros transitavam no táxi. Essa condutora ficou ferida e foi encaminhada ao Hospital Regional de Itaituba. Já os outros dois ocupantes receberam os primeiros atendimentos médicos em uma unidade de saúde de Miritituba. O motorista da segunda carreta não ficou ferido no acidente.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal esteve no trecho do acidente. O acidente fez com que as duas carretas permanecessem sobre a pista, o que provocou a interdição total do sentido crescente da rodovia durante parte da tarde. Entretanto, à noite, a rodovia foi liberada nos dois sentidos.