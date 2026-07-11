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Polícia

PRF descobre tráfico de 317 aves silvestres em ônibus em Santarém

Ação policial ocorreu na noite de saxta (10) na rodovia BR-163, e duas pessoas suspeitas de crime ambiental foram conduzidas até uma Delegacia de Polícia

O Liberal
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Policiais rodoviários federais.atuam na apreensão das aves transportadas ilegalmente na rodovia BR-163, em Santarém (Foto: Divulgação/PRF)

Duas pessoas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil em Santarém e 317 aves silvestres foram resgatadas de um ônibus nesse município do oeste do Estado do Pará, como resultado de uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite de sexta-feira (10). Os animais encontravam-se em um ônibus interestadual. A abordagem policial se deu por volta das 21h45, no km 1000 da BR-163 (rodovia Santarém-Cuiabá), após compartilhamento de informações de inteligência entre a PRF e a Polícia Federal.

Durante a fiscalização dos passageiros do veículo, de acordo com a PRF, os policiais conseguiram identificar inconsistências nas informações fornecidas por dois ocupantes do veículo acerca da origem da origem, destino e finalidade da viagem. Isso além de divergências sobre o conteúdo  das bagagens.

Em dado momento, durante vistoria ao compartimento de cargas do ônibus, os agentes da PRF encontraram o total de 317 espécimes de aves silvestres. Esses animais estavam sem documentação que comprovasse a sua origem legal. 

A partir dessa descoberta, os suspeitos foram informados de que, em tese, teriam cometido crime ambiental relacionado ao transporte ilegal de fauna silvestre. Eles foram, então, conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Santarém. De acordo com a PRF, os dois suspeitos tiveram a integridade física e psicológica preservadas durante toda a ocorrência.

Não foi necessário o uso de algemas, por não estarem presentes os requisitos previstos na Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal (STF) e no Decreto nº 8.858/2016, como repassou a Polícia Rodoviária Federal. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados. Agora, são apurados o destino das aves e as circunstâncias do transporte desses animais.

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