Mulher é encontrada morta dentro de casa no Jaderlândia, em Castanhal
Vítima foi localizada pelo próprio irmão dentro da residência onde morava
Uma mulher foi encontrada morta em Castanhal, na noite desta sexta-feira (10), com uma lesão na região do pescoço. A vítima estava dentro da residência onde morava, localizada no bairro Jaderlândia. O corpo foi localizado pelo irmão da vítima no imóvel situado na rua 2 de Novembro, esquina com a rua Francisco Pereira da Silva, próximo ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras).
Segundo informações preliminares, ele foi até o local para entregar uma encomenda e aguardava em frente à casa desde por volta das 19h. Sem obter resposta, ele decidiu verificar a estrutura e encontrou uma janela apenas encostada, entrando na residência e achando a irmã já sem vida.
A Redação Integrada de O Liberal demandou a Polícia Civil para saber como o caso é investigado. A instituição ficará responsável por conduzir o inquérito e confirmar a real motivação do assassinato.
Conforme relatos de moradores da área, a vítima foi vista pela última vez em frente ao local por volta das 16h de sexta-feira. A irmã dela, com quem ela dividia a residência, estaria trabalhando no momento em que o crime aconteceu.
A Polícia Militar realizou o isolamento da área para garantir a execução dos trabalhos periciais por parte da Polícia Científica e dos investigadores da Polícia Civil.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA