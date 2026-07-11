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Polícia

Mulher é encontrada morta dentro de casa no Jaderlândia, em Castanhal

Vítima foi localizada pelo próprio irmão dentro da residência onde morava

O Liberal
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Caso ocorreu na noite desta sexta-feira (10) (Reprodução / redes sociais)

Uma mulher foi encontrada morta em Castanhal, na noite desta sexta-feira (10), com uma lesão na região do pescoço. A vítima estava dentro da residência onde morava, localizada no bairro Jaderlândia. O corpo foi localizado pelo irmão da vítima no imóvel situado na rua 2 de Novembro, esquina com a rua Francisco Pereira da Silva, próximo ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

Segundo informações preliminares, ele foi até o local para entregar uma encomenda e aguardava em frente à casa desde por volta das 19h. Sem obter resposta, ele decidiu verificar a estrutura e encontrou uma janela apenas encostada, entrando na residência e achando a irmã já sem vida.

A Redação Integrada de O Liberal demandou a Polícia Civil para saber como o caso é investigado. A instituição ficará responsável por conduzir o inquérito e confirmar a real motivação do assassinato.

Conforme relatos de moradores da área, a vítima foi vista pela última vez em frente ao local por volta das 16h de sexta-feira. A irmã dela, com quem ela dividia a residência, estaria trabalhando no momento em que o crime aconteceu.

A Polícia Militar realizou o isolamento da área para garantir a execução dos trabalhos periciais por parte da Polícia Científica e dos investigadores da Polícia Civil. 

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